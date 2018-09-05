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Средневековую настольную игру нашли археологи на раскопках Выборгского замка

17:05, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
17:05, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
188
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#Европа\n#Россия\n#археология\n#Ленинградская область
Фото: wikipedia.org
188
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Артефакт напоминает игру «Мельница».

Выборг. Ленинградская область. Поле для настольной игры нашли археологи при раскопках Выборгского замка. Артефакт напоминает шашки, нарды или го, пишут «Известия».

По мнению замруководителя выборгской экспедиции Института материальной культуры РАН Александра Смирнова, скорее всего, речь идет об игре «Мельница». Обычно в неё играли два человека цветными фишками.

Игра известна с IX века и была популярна в Средней Азии. В Европу она попала благодаря торговым путям.

По словам ученых, найденное поле – наиболее поздний образец, поскольку сделано оно не из дерева, а из кирпича. Возможно, игра была предметом торга и была распространена в городах Руси.

17:05, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
188
0
#Европа\n#Россия\n#археология\n#Ленинградская область

 

 

 


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