В России вступил в силу запрет контактной притравки охотничьих собак

Закон запрещает жестокое обращение с дикими животными.

Москва. В России вступил в силу закон, запрещающий контактную притравку охотничьих собак на диких животных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, дрессировка собак допускается только такими способами, которые не допускают жестокого обращения с животными.

Теперь между диким зверем и собакой должно быть установлено ограждение. Таким образом собака не сможет причинить вред животному.

«Мы с вами не варвары, мы с вами не живодеры, мы с вами люди. И когда речь идет о притравочных станциях, где небольшой зверек, который только появился на свет, забирается на притравочную станцию, потом вот так вся его жизнь складывается, что вырывают когти, клыки и на нем тренируют собак», - ранее передавала слова спикера Госдумы Вячеслава Володина Российская Газета.