Генпрокуратура прокомментировала арест дочери бывшего главы УФМС Чечни

Ведомство направит запрос о выдачи России женщины.

Москва. Генеральная прокуратура направит запрос в Турцию о выдаче России арестованной дочери экс-главы УФМС Чечни Седы Дударкаевой. Как пишут «Известия», это будет сделано, как только поступит официальная информация о задержании.

Пока таких данных в генпрокуратуру не поступало.

Седа Дудуркаева была замужем за боевиком террористической группировки ИГ (запрещенная в России террористическая организация) Абу Омара аш-Шишани. Предполагается, что его убили в Ираке в 2016 году. В середине лета турецкие СМИ сообщали о задержании женщины.

Она объявлена в международный розыск по каналам Интерпола.