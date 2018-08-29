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Избитая за чужие долги артистка госпитализирована в Перми

17:20, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
17:20, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
263
0
#здоровье\n#Пермь\n#избиение\n#происшествие\n#больница\n#коллектор
Фото: pxhere.com
263
0

На коллектора завели административное дело.

Пермь. Пермский край. В Перми госпитализировали артистку местного театра, которую избил коллектор за чужие долги. Об этом пишет REGNUM.

Вымогатель напал на артистку еще в середине августа. Им оказался 37-летний пермяк. Мужчина вместе с неизвестной женщиной явились в квартиру и начали требовать вернуть долг некой Светланы. Артистка объяснила, что они ошиблись, и в этой квартире таких не проживает. Тем не менее, ответ не устроил коллектора, и он пообещал наносить регулярные визиты.

Девушка вызвала полицию и вышла во двор, где попыталась заснять на телефон лицо обидчика. Мужчине это не понравилось, и он избил девушку.

В полиции ей сообщили, что не видят в инциденте состава преступления. Также артистку попросили не указывать в заявлении, что у нее сломали телефон и угрожали.

Тем не менее, органы все же задержали нападавшего, суд рассмотрит его административное дело. За побои ему грозит штраф до 30 тыс. рублей.

По последним сведениям редакции «Регнума», недавно пострадавшую госпитализировали. Ее состояние ухудшилось. До этого она проходила лечение на дому.

17:20, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
263
0
#здоровье\n#Пермь\n#избиение\n#происшествие\n#больница\n#коллектор

 

 

 


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