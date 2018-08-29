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Глава Крыма назвал еще двоих возможных виновников загрязнения атмосферы

11:50, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
11:50, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
773
0
#здоровье\n#общество\n#Крым\n#окружающая среда\n#природа\n#загрязнения
Фото: wikipedia.org
773
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Угрозы для здоровья и жизни людей нет.

Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что взятые пробы воздуха в Армянске показали, что угрозы для здоровья и жизни жителей нет. Об этом руководитель написал на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что выброс произошел  в ночь на 24 августа. Пробы были взяты только 27 августа. 

Минэкологии России и Роспотребнадзор продолжают проверки воздуха, воды и почвы полуострова.

Ранее сообщалось, что возможным виновником выброса был завод «Титан», однако Аксенов опроверг это, сказав, что, скорее всего, выброс был осуществлен с ОАО «Крымский содовый завод» или с АО «Бром».

«Сейчас устанавливается источник выброса, после проведенного расследования будет понятно, какие шаги нужно предпринимать для ликвидации последствий и наказания виновных», - говорится в сообщении.

11:50, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
773
0
#здоровье\n#общество\n#Крым\n#окружающая среда\n#природа\n#загрязнения

 

 

 


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