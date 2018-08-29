Глава Крыма назвал еще двоих возможных виновников загрязнения атмосферы

Угрозы для здоровья и жизни людей нет.

Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что взятые пробы воздуха в Армянске показали, что угрозы для здоровья и жизни жителей нет. Об этом руководитель написал на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что выброс произошел в ночь на 24 августа. Пробы были взяты только 27 августа.

Минэкологии России и Роспотребнадзор продолжают проверки воздуха, воды и почвы полуострова.

Ранее сообщалось, что возможным виновником выброса был завод «Титан», однако Аксенов опроверг это, сказав, что, скорее всего, выброс был осуществлен с ОАО «Крымский содовый завод» или с АО «Бром».

«Сейчас устанавливается источник выброса, после проведенного расследования будет понятно, какие шаги нужно предпринимать для ликвидации последствий и наказания виновных», - говорится в сообщении.