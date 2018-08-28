Московский суд заочно арестовал экс-гендиректора «Трансаэро»

Бывший руководитель объявлен в международный розыск.

Москва. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Трансаэро» Александра Бурдина. Как пишет RT, руководителя обвинили в невыплате зарплат.

Бурдин будет заключен под стражу на два месяца с момента его «экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания на территории России». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Сейчас Александр Бурдин объявлен в международный розыск.

Напомним, что в 2015 году долг компании составлял более 250 млрд рублей. В 2017 году «Трансаэро» была признана банкротом.