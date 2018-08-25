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Партию кокаина с логотипом «Единой России» нашли при досмотре в порту Бельгии

18:00, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
18:00, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Единая Россия\n#наркотики\n#Москва\n#юмор\n#Бельгия
Фото: кадр видео телеканала VRT (vrt.be)
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В самой партии с юмором отнеслись к логотипу на пачках с наркотиками.

Москва. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко в шутливой форме объяснил попадание логотипа партии на упаковку с кокаином. Как сообщает РИА Новости, партию наркотиков весом около двух тонн изъяли при досмотре грузов в порту бельгийского Гента.

По данным СМИ, наркотик, стоимость которого оценивается примерно в 100 млн евро, обнаружили в упаковках с облицовочной плиткой, доставленных из Бразилии. На кадрах оперативной съёмки телеканала VRT видны брикеты с логотипом «Единой России».

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться», — написал Евгений Ревенко в Facebook.

18:00, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
78
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#Единая Россия\n#наркотики\n#Москва\n#юмор\n#Бельгия

 

 

 


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