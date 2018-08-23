Следствие попросило арестовать предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Москва. Следствие попросило заочно арестовать предполагаемого заказчика теракта в Санкт- Петербургском метро в апреле 2017 года. Об этом пишет RT.

Предполагается, что инициатором трагедии был гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров. Ему было предъявлено обвинение в вербовке террористов по части 1 статьи 205.1 УК России («Вербовка»), ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что 3 апреля 2017 года в Петербургском метро прогремел взрыв. Террорист-смертник унес жизни 16 человек, еще более 50 пострадали.