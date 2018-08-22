Суд взыскал у бывшего директора ФСИН более 2,2 млрд рублей

Фемида полностью удовлетворила требования ведомства.

Москва. Замоскворецкий суд Москвы взыскал у экс-директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Александра Реймера и двух его подчиненных 2 248 971 000 рублей. Как пишут «Известия», суд полностью удовлетворил требования ведомства.

Напомним, что, по версии следствия, в 2010-2012 годах Александр Реймер, Виктор Определенов и Николай Криволапов похитили из госказны средства, выделенные на закупку электронных браслетов.

Александра Реймера приговорили к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей в июне 2017 года. Позже бывший директор ФСИН обжаловал приговор и суд снял штрафную санкцию.

Кривопалов получил 5 лет 8 месяцев колонии, Определенов – 7 лет.