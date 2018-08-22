Тайфун Soulik затронет Приморский край

В регионе резко ухудшится погода.

Приморский край. Тайфун Soulik надвигается на Приморский край. Об этом сообщила пресс-служба Примгидромета.

Тайфун двинется в сторону юго-западного побережья Кореи днем 23 августа и дальше сместится на север Китая, задев Приморский край.

В регионе пройдут сильные и местами очень сильные дожди. В пятницу, 24 августа, осадки пройдут по югу и западу края. В реках Хасанского района скорее всего поднимется уровень воды на 2-2,5 м, достигнув отметки опасного явления.

Кроме того, с утра пятницы усилится восточный и северо-восточный ветер до 25-30 м/с. Из-за этого высота волн на востоке Залива Петра Великого и по району Поворотный-Золотой достигнет 4 м. Вода у побережья поднимется до критических значений.