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Следователи возбудили еще два уголовных дела по фактам обстрела мирных жителей Донбасса

11:55, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
11:55, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Следственный комитет\n#Украина\n#Москва\n#следствие\n#Донецк\n#обстрел\n#Следственный комитет России
Фото: СКР
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Пострадали два человек.

Москва. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам ранений мирных жителей украинскими военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета России.

По данным следователей, первый случай произошел 5 августа 2018 года в Горловке Донецкой Республики. Нацгвардия Украины произвела прицельный артиллерийский обстрел гражданских объектов. В результате местный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения.

Второй случай произошёл 14 августа. На этот раз под артиллерийский обстрел попала мирная жительница. Она также получила осколочные ранения.

В настоящие время следствием устанавливаются личности причастных к преступлению.

Напомним, что это не первые уголовные дела, которые СКР заводит из-за обстрелов в Донбассе. По этим же фактом еще несколько дел были возбуждены в апреле и июне.

 

11:55, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
768
0
#Следственный комитет\n#Украина\n#Москва\n#следствие\n#Донецк\n#обстрел\n#Следственный комитет России

 

 

 


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