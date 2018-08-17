Следователи возбудили еще два уголовных дела по фактам обстрела мирных жителей Донбасса

Пострадали два человек.

Москва. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам ранений мирных жителей украинскими военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета России.

По данным следователей, первый случай произошел 5 августа 2018 года в Горловке Донецкой Республики. Нацгвардия Украины произвела прицельный артиллерийский обстрел гражданских объектов. В результате местный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения.

Второй случай произошёл 14 августа. На этот раз под артиллерийский обстрел попала мирная жительница. Она также получила осколочные ранения.

В настоящие время следствием устанавливаются личности причастных к преступлению.

Напомним, что это не первые уголовные дела, которые СКР заводит из-за обстрелов в Донбассе. По этим же фактом еще несколько дел были возбуждены в апреле и июне.