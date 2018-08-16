На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

Возможно, морские обитатели пострадали от рук браконьеров.

Симферополь. Крым. На берег Крыма выбросило 60 мертвых осетровых и двух дельфинов. Как пишет «Юга», тела заняли примерно километр береговой полосы от мыса Казантип до города Щелкино.

По предварительной версии, морские обитатели стали жертвами браконьеров. Возможно, злоумышленники использовали шнур с металлическими карабинами для прикрепления пойманной рыбы, но в шторм улов был потерян.

Роспотребнадзор проводит лабораторное исследование, которое, возможно, прольет свет на причину.