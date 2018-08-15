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В Ленинградской области обнаружили бандитский склад оружия

18:02, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
18:02, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#оружие\n#Санкт-Петербург\n#бандиты\n#Ленинградская область\n#криминал
Фото: СУ СК России по Санкт-Петербургу
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Нашли 2 винтовки, более 7 тыс. патронов, 14 бомб, 10 гранат и другое.

Ленинградская область. В Ленинградской области силовики нашли арсенал оружия. Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Санкт-Петербургу, оружие предположительно принадлежит банде Леонида Колесникова.

На стройке 44-летнего жителя области нашли 2 винтовки, не менее 7 тыс. патронов, 14 самодельных бомб, 10 гранат, 80 капсюлей детонаторов, 60 электродетонаторов и выстрел к гранатомету. Кроме того, саперы на месте уничтожили 14 снарядов, которые было невозможно перевести.

Преступная группировка под руководством Колесникова с мая 2010 года по июнь 2017 года терроризировала Петербург и область вооруженными нападениями, вымогательствами и похищениями людей. Оружие банда хранила для дальнейших преступлений.

Расследование уголовного дела в отношении Колесникова и 17 мужчин в возрасте от 26 до 54 лет продолжается.

18:02, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
434
0
#оружие\n#Санкт-Петербург\n#бандиты\n#Ленинградская область\n#криминал

 

 

 


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