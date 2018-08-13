Онлайн-магазин AliExpress массово блокирует россиян за обман продавцов

Пользователи научились обходить правила сайта и получать товары бесплатно.

Москва. Онлайн-магазин AliExpress начал массово блокировать учетные записи покупателей за обман продавцов. Об этом написали «Известия».



Дело в том, что по правилам площадки, покупатель может открыть спор с продавцом, если у покупки обнаружен брак. После этого продавец частично или полностью возвращает деньги. Однако в последнее время в русскоговорящем сегменте интернета появилось большое количество роликов, авторы которых рассказывают, как обмануть продавцов «Алиэкспресса» и получить товар бесплатно.

Из-за этого магазин начал массово блокировать и заносить в «черный список» аккаунты, у кого открыто много споров с продавцами.

При попадании в такой список блокируются данные пользователя, в том числе адрес доставки.