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Онлайн-магазин AliExpress массово блокирует россиян за обман продавцов

09:31, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
09:31, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
612
0
#интернет\n#Россия\n#обман\n#магазины
Фото: pxhere.com
612
0

Пользователи научились обходить правила сайта и получать товары бесплатно.

Москва. Онлайн-магазин AliExpress начал массово блокировать учетные записи покупателей за обман продавцов. Об этом написали «Известия».

Дело в том, что по правилам площадки, покупатель может открыть спор с продавцом, если у покупки обнаружен брак. После этого продавец частично или полностью возвращает деньги. Однако в последнее время в русскоговорящем сегменте интернета появилось большое количество роликов, авторы которых рассказывают, как обмануть продавцов «Алиэкспресса» и получить товар бесплатно.

Из-за этого магазин начал массово блокировать и заносить в «черный список» аккаунты, у кого открыто много споров с продавцами.

При попадании в такой список блокируются данные пользователя, в том числе адрес доставки.

09:31, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
612
0
#интернет\n#Россия\n#обман\n#магазины

 

 

 


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