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Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

12:50, 06 августа, 2018
Анна Торхова
12:50, 06 августа, 2018
Анна Торхова
727
0
#Москва\n#Россия\n#президент\n#папа Римский\n#Путин\n#автомобиль
Фото: wikipedia.org
727
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Лидером рейтинга стал автомобиль султана Брунея.

Москва. Специалисты составили рейтинг лучших автомобилей глав государств. Первым в списке оказался «Rolls-Royce Silver Spur Mk III» султана Брунея Хассанала Болкиаха, пишет Рен-тв.

Автомобиль отделан золотом и его стоимость доходит до 24 млн долларов.

Второе место в рейтинге получил «Mercedes-Benz G-Class» главы Католической церкви. Автомобиль переделали специально для Папы Римского в 1980 году и подарили в 2007 году.

Тройку лидеров замыкает лимузин проекта «Кортеж» Президента России Владимира Путина.

12:50, 06 августа, 2018
Анна Торхова
727
0
#Москва\n#Россия\n#президент\n#папа Римский\n#Путин\n#автомобиль

 

 

 


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