Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

Лидером рейтинга стал автомобиль султана Брунея.

Москва. Специалисты составили рейтинг лучших автомобилей глав государств. Первым в списке оказался «Rolls-Royce Silver Spur Mk III» султана Брунея Хассанала Болкиаха, пишет Рен-тв.

Автомобиль отделан золотом и его стоимость доходит до 24 млн долларов.

Второе место в рейтинге получил «Mercedes-Benz G-Class» главы Католической церкви. Автомобиль переделали специально для Папы Римского в 1980 году и подарили в 2007 году.

Тройку лидеров замыкает лимузин проекта «Кортеж» Президента России Владимира Путина.