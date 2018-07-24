В России отзовут сотни автомобилей «BMW» из-за брака

В машинах могут быть неполадки с электрикой и тормозной системой.

Москва. В России отзовут 328 автомобилей «БМВ». Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Так, под отзыв попали 192 автомобиля серий F2, F3, F4, G11, G12, G3x и 23 автомобиля BMW Mini F5/F60, проданных с мая по июль 2018 года.

На этих машинах возможен брак в датчике положения коленчатого вала.

Также 113 автомобилей марок BMW X3/Х4, реализованных c апреля по июль 2018 года, отзовут из-за риска попадания воздуха в тормозную систему.

«При торможении это может привести к увеличенному ходу педали. В отдельных случаях это способно вызвать отказ заднего контура тормозного привода», - отмечают в пресс-службе.