Госдума России приняла закон о совместных завещаниях

Супруги смогут вместе решить судьбу наследства.

Москва. Госдума России приняла закон о совместном завещании супругов и наследственном договоре. Нормативный акт вступит в силу с 1 июня 2019 года, сообщается в тексте законопроекта, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно поправкам семейные пары смогут вместе составить завещание на своё имущество. В документе супруги вправе определить доли наследников, лишить кого-либо наследства, определить имущество, которое войдет в наследственную массу.

В случае расторжения брака или признания его недействительным, завещание утратит силу.

Отметим, на сегодняшний день, согласно статье 1118 Гражданского кодекса, совершение завещания двумя или более лицами не допускается.

Кроме того, в законодательстве появится наследственный договор. Так, наследодатель сможет заключить соглашение с потенциальным наследником о судьбе своего имущества. При этом, лицо будет иметь право заключить несколько наследственных договоров.