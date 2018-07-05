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В московском зоопарке птенца степного орла назвали в честь Игоря Акинфеева

13:12, 05 июля, 2018
Александра Бобрович
13:12, 05 июля, 2018
Александра Бобрович
182
0
#зоопарк\n#футбол\n#Москва\n#птицы\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#знаменитости
Фото: mos.ru (официальный сайт мэра Москвы)
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Таким образом сотрудники учреждения отметили выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу.

Москва. В московском зоопарке птенца степного орла назвали в честь Игоря Акинфеева. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.  

Таким образом сотрудники учреждения отметили выход национальной сборной в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу и игру ее капитана в серии послематчевых пенальти в игре против Испании. Уточнив при этом, что маленького хищника и знаменитого футболиста объединяет острое зрение и молниеносная реакция.  

«Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать <…> птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева», - говорится в сообщении.  

Новый житель столичного зоопарка появился на свет чуть больше месяца назад. Пока пернатый «Игорь Акинфеев» не покидает гнездо и находится под крылом родителей. Увидеть его можно будет только через месяц, когда птенец начнет летать и осваивать вольер.  

Отмечается, что степные орлы занесены в Красную книгу России и считаются редким видом птиц. В природе их можно встретить на обширной территории страны: от Восточного Предкавказья до степей Забайкалья.  

Напомним, в начале июля Игорь Акинфеев стал звездой социальных сетей. После игры со сборной Испании в 1/8 мундиаля капитан российской команды стал обладателем специального хештега от пользователей сети – «нога бога».

13:12, 05 июля, 2018
Александра Бобрович
182
0
#зоопарк\n#футбол\n#Москва\n#птицы\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#знаменитости

 

 

 


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