Таким образом сотрудники учреждения отметили выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу.

Москва. В московском зоопарке птенца степного орла назвали в честь Игоря Акинфеева. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

Таким образом сотрудники учреждения отметили выход национальной сборной в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу и игру ее капитана в серии послематчевых пенальти в игре против Испании. Уточнив при этом, что маленького хищника и знаменитого футболиста объединяет острое зрение и молниеносная реакция.

«Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать <…> птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева», - говорится в сообщении.

Новый житель столичного зоопарка появился на свет чуть больше месяца назад. Пока пернатый «Игорь Акинфеев» не покидает гнездо и находится под крылом родителей. Увидеть его можно будет только через месяц, когда птенец начнет летать и осваивать вольер.

Отмечается, что степные орлы занесены в Красную книгу России и считаются редким видом птиц. В природе их можно встретить на обширной территории страны: от Восточного Предкавказья до степей Забайкалья.

Напомним, в начале июля Игорь Акинфеев стал звездой социальных сетей. После игры со сборной Испании в 1/8 мундиаля капитан российской команды стал обладателем специального хештега от пользователей сети – «нога бога».