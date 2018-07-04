«Где спит Ленин?»: в московском метро рассказали о самых необычных вопросах болельщиков ЧМ-2018

Болельщики интересуются как добраться до Никольской улицы, где расположена станция с собачками и можно ли переночевать в метро.

Москва. В московском метро рассказали о самых необычных вопросах болельщиков ЧМ-2018 по футболу. Своеобразный топ оригинальных реплик опубликовали на официальном сайте мэра российской столицы.

Так, чаще всего свои вопросы гости мундиаля задают сотрудникам подземки на «Площади Революции» и «Пушкинской». Болельщики интересуются как добраться до Никольской улицы, где расположена станция с собачками и можно ли переночевать в метро.

При этом лидером в списке вопрос иностранных гостей стала просьба подсказать как дойти до Красной площади. А самыми необычными: «Где спит Ленин?», «Вы выйдете за меня?» и «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?».

Отмечается, что каждый день в московском метрополитене работают волонтеры, которые готовы ответить на любой вопрос гостей ЧМ-2018 по футболу. С начала мундиаля они помогли порядка 270 тыс. иностранцев.