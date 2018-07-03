Российские специалисты приступили к созданию модуля для высадки на Луну

На орбиту спутника Земли его доставит ракета-носитель сверхтяжелого класса.

Москва. Работы по созданию модуля для высадки космонавтов на Луне начались в России. Об этом сообщается в годовом отчете ракетно-космической корпорации «Энергия», пишут «Известия».

Чтобы доставить взлетно-посадочный комплекс в разобранном виде на международную окололунную станцию Deep Space Gateway, будет использована ракета-носитель сверхтяжелого класса. Сборка будет произведена на окололунной орбите.

Если все пойдет согласно планам, то первая высадка российских космонавтов на Луну состоится в 2030-м году.