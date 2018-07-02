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Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

12:42, 02 июля, 2018
Александра Бобрович
12:42, 02 июля, 2018
Александра Бобрович
1446
0
#спорт\n#футбол\n#социальные сети\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#популярность\n#спортсмены
Фото: vk.com/teamrussia
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Такую популярность капитан российской сборной получил после серии послематчевых пенальти в игре против Испании.

Москва. Игорь Акинфеев стал звездой социальных сетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018. Пользователи выкладывают свои публикации с пометкой – «нога бога».  

Такую популярность капитан российской сборной получил после серии послематчевых пенальти в игре против Испании. В частности, Игорю Акинфееву удалось отбить удар испанского нападающего Яго Аспаса левой ногой.  

«Ох, уж эта нога, она сделала мой день!», «Настроение – целовать ногу Акинфеева!», «Твои ноги просто космос», - пишут пользователи в соцсетях.  

ох, уж эта нога, она сделала мой день! #ногаакинфеева #акинфеев #ребятавылучшие #праздникфутбола

Настроение - целовать ногу Акинфеева! И удочерить дельфина-оракула Ванду!)) Сумасшедший праздник футбола, иностранцы тоже за нас! С победой, Россия!! #УсыНадежды #НогаБога

Lily Fay on Twitter

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Кроме того, некоторые из фолловеров также пообещали назвать своих детей в честь Игоря Акинфеева. А самые активные выложили небольшие стихотворения, посвященные вратарю национальной команды.  

На волне футбола! Комментарии жгут! #акинфеев #комментарий

«Акинфеев от пуль не бежит, Акинфеев от боли не стонет, Акинфеев в огне не горит, Акинфеев ногою ловит», - сообщается в Инстаграме.  

Акинфеев от пуль не бежит, Акинфеев от боли не стонет, Акинфеев в огне не горит, Акинфеев ногою ловит. #акинфеев#акинфеевбог#футбол#чм2018м#болеемзанаших#россиявперёд#человекгода#кумирмиллионов

Акинфеев - бог футбола и повелитель ворот! #акинфеев #вратарь #голкипер #golkeeper #fifa2018 #fifa #mundial2018 #mundial #akinfeev #фифа2018 #фифа #мундиаль2018 #мундиаль #чемпионатмира #чемпионат #чемпионатмирапофутболу2018

Напомним, в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу подопечные Станислава Черчесова вышли накануне вечером, обыграв команду Испании. Впервые в истории российским футболистам удалось одержать победу в 1/8 мирового первенства по результатам пенальти.  

7 июля им предстоит сыграть со сборной Хорватии, которая 1 июля обыграла датчан. Команды будут бороться за выход в полуфинал чемпионата мира.

12:42, 02 июля, 2018
Александра Бобрович
1446
0
#спорт\n#футбол\n#социальные сети\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#популярность\n#спортсмены

 

 

 


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