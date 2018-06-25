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На субсидирование внутрироссийских авиаперевозок могут добавить 700 млн рублей

17:24, 25 июня, 2018
Евгений Кандаков
17:24, 25 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#транспорт\n#авиация\n#Минтранс\n#Дальний Восток\n#субсидии\n#билеты
Фото: pixabay.com
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Планируется удешевить для пассажиров рейсы на Дальний Восток.  

Москва. На 700 млн рублей планируется увеличить в России объем субсидирования внутренних авиаперевозок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха. 

По его словам, данное предложение подготовлено совместно двумя ведомствами – Минтрансом и Минвостокразвития. В целом финансирование программы может вырасти почти на 20%. 

 Средства пойдут прежде всего на удешевление билетов в города Дальнего Востока. При этом не исключено перераспределение туда части средств, неиспользованных для перелетов в Крым и Калининград. Финансирование дальневосточного направления планируется увеличить уже этим летом. 

Напомним, билеты, субсидируемые государством (по цене, вдвое дешевле от тарифа перевозчика), могут приобрести молодежь до 23 лет и пенсионеры, а также инвалиды и сопровождающие их лица.

17:24, 25 июня, 2018
Евгений Кандаков
199
0
#транспорт\n#авиация\n#Минтранс\n#Дальний Восток\n#субсидии\n#билеты

 

 

 


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