На субсидирование внутрироссийских авиаперевозок могут добавить 700 млн рублей

Планируется удешевить для пассажиров рейсы на Дальний Восток.

Москва. На 700 млн рублей планируется увеличить в России объем субсидирования внутренних авиаперевозок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

По его словам, данное предложение подготовлено совместно двумя ведомствами – Минтрансом и Минвостокразвития. В целом финансирование программы может вырасти почти на 20%.

Средства пойдут прежде всего на удешевление билетов в города Дальнего Востока. При этом не исключено перераспределение туда части средств, неиспользованных для перелетов в Крым и Калининград. Финансирование дальневосточного направления планируется увеличить уже этим летом.

Напомним, билеты, субсидируемые государством (по цене, вдвое дешевле от тарифа перевозчика), могут приобрести молодежь до 23 лет и пенсионеры, а также инвалиды и сопровождающие их лица.