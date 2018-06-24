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В Госдуме России ответили на заявление о «краже» названия «Русь»

12:15, 24 июня, 2018
Анна Торхова
12:15, 24 июня, 2018
Анна Торхова
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#Украина\n#Москва\n#Россия\n#парламент\n#Госдума
Фото: pixabay.com
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Украинская писательница Лариса Ницой призвала называть Россию Московией.

Москва. В Госдуме ответили на обвинение писательницы Ларисы Ницой о «краже» Россией названия «Русь» у Украины. Как сообщают «Известия», женщина призвала называть Россию Московией.

«Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра I назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия», - заявила ранее писательница.

В Госдуме отметили, что территория, на которой располагаются Россия и Украина, именовалась Киевской Русью. Поэтому, уместнее говорить, что это Украина «украла Киев у Руси».

Руководитель Центра по истории Древней Руси Института российской истории РАН, доктор исторических наук Владимир Кучкин пояснил RT, что Московия никогда не была официальным термином. Такое название использовалось приезжающими иностранцами. Со времен образования единого российского государства (XV век) страна называлась Русью или Великой Русью.

12:15, 24 июня, 2018
Анна Торхова
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#Украина\n#Москва\n#Россия\n#парламент\n#Госдума

 

 

 


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