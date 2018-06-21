play
pause
  • $ 63.62 ↓
  • € 73.61 ↓

Археологи обнаружили в Сибири каменный саркофаг с мумией

15:21, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:21, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
239
0
#история\n#захоронение\n#археология\n#Хакасия\n#мумия
Фото: пресс-служба ИИМК РАН
239
0

Сейчас находку исследуют ученые из Санкт-Петербурга.  

Саяногорск. Республика Хакасия. Сенсационную находку сделали в четверг, 21 июня, археологи в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщили агентству RT в Институте истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), обнаружен каменный саркофаг с мумией. 

Захоронение раскопали на могильнике Терезин. Находку датируют I веком до нашей эры. Кроме мумифицированных останков в каменном ящике, обнаружена утварь, которая, вероятно, сопровождала покойного в его путешествии в царство мертвых.

Специалисты надеются на хорошую сохранность мягких тканей и одежды. К работе приступили реставраторы. 

О том, к какому народу или культуре могут относиться останки, историки пока не говорят. Но известно, что незадолго до указанного периода времени в степях Южной Сибири кочевали скифы, которые мумифицировали своих наиболее знатных покойников.

15:21, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
239
0
#история\n#захоронение\n#археология\n#Хакасия\n#мумия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
28105

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

12745
12:35, 14 июня, 2018

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

9324
09:55, 17 июня, 2018

Школьница из Ижевска отравила одноклассников бабушкиными таблетками

8060
15:48, 14 июня, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова выступит на Japan Open в составе сборной Европы

7169
15:20, 15 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
10515

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3413
10:49, 16 июня, 2018

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

2933
10:29, 14 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

2931
17:35, 18 июня, 2018

Уругвайские футболисты победили египтян в матче Чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге

2183
18:40, 15 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
82992

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2785
15:48, 15 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2335
16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

2327
19:30, 16 июня, 2018

В Германии задержали руководителя компании Audi

2140
15:39, 18 июня, 2018

Мультимедиа

Служебные собаки УФСИН по Удмуртии

Удмуртия в минуту: закрытие детского сада в Ижевске и новый советник главы региона

20 июня, 2018

Удмуртия в минуту: сбежавший солдат и ухудшение погоды

19 июня, 2018