Археологи обнаружили в Сибири каменный саркофаг с мумией

Сейчас находку исследуют ученые из Санкт-Петербурга.

Саяногорск. Республика Хакасия. Сенсационную находку сделали в четверг, 21 июня, археологи в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщили агентству RT в Институте истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), обнаружен каменный саркофаг с мумией.

Захоронение раскопали на могильнике Терезин. Находку датируют I веком до нашей эры. Кроме мумифицированных останков в каменном ящике, обнаружена утварь, которая, вероятно, сопровождала покойного в его путешествии в царство мертвых.

Специалисты надеются на хорошую сохранность мягких тканей и одежды. К работе приступили реставраторы.

О том, к какому народу или культуре могут относиться останки, историки пока не говорят. Но известно, что незадолго до указанного периода времени в степях Южной Сибири кочевали скифы, которые мумифицировали своих наиболее знатных покойников.