Кировские ученые назвали открытых ими древних животных «горыныч» и «ночница»

Эти хищники жили на территории области в пермский период.

Киров. Имена из славянской мифологии дали найденным при раскопках на вятской земле древним животным палеонтологи из Кирова. Как сообщает официальный портал правительства региона, выставка с уникальными экспонатами открылась в Вятском палеонтологическом музее.

Кировчане могут увидеть ранее неизвестных науке хищников, предшествовавших динозаврам и млекопитающим. Этих существ представили в Вятском палеонтологическом музее. Его сотрудникам удалось извлечь в районе Котельнича окаменелые останки новых видов терапсид – звероподобных рептилий, живших в пермском периоде, предшествовавшем наступлению мезозоя. Терапсиды населяли Землю до динозавров и являются предками млекопитающих

Оба вида, жившие приблизительно 250-300 млн лет назад, получили имена персонажей славянской мифологии – горыныч и ночница.

Первый вид получил научное имя Gorynychus masyutinae («Горыныч Масютиной»), в 2008 году его нашел научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Илья Шумов. Древний хищник был размером с современного волка. Горыныч относится к тероцефалам (звероголовые ящеры).

Второй новый вид – ночница (Nochnitsa geminidens). Это более мелкий длиннорылый хищник с иглоподобными зубами. Его обнаружил первый директор музея Альберт Хлюпин в 1994 году. Ночница принадлежит к подгруппе горгонопсов (звероподобные хищники позднепермской эпохи).