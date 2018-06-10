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Кировские ученые назвали открытых ими древних животных «горыныч» и «ночница»

14:07, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
14:07, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
471
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#наука\n#Кировская область\n#животные\n#музей\n#ученые\n#открытие
Фото: kirovreg.ru
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Эти хищники жили на территории области в пермский период.  

Киров. Имена из славянской мифологии дали найденным при раскопках на вятской земле древним животным палеонтологи из Кирова. Как сообщает официальный портал правительства региона, выставка с уникальными экспонатами открылась в Вятском палеонтологическом музее. 

Кировчане могут увидеть ранее неизвестных науке хищников, предшествовавших динозаврам и млекопитающим. Этих существ представили в Вятском палеонтологическом музее. Его сотрудникам удалось извлечь в районе Котельнича окаменелые останки новых видов терапсид – звероподобных рептилий, живших в пермском периоде, предшествовавшем наступлению мезозоя. Терапсиды населяли Землю до динозавров и являются предками млекопитающих 

Оба вида, жившие приблизительно 250-300 млн лет назад, получили имена персонажей славянской мифологии – горыныч и ночница.

Первый вид получил научное имя Gorynychus masyutinae («Горыныч Масютиной»), в 2008 году его нашел научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Илья Шумов. Древний хищник был размером с современного волка. Горыныч относится к тероцефалам (звероголовые ящеры).   

Второй новый вид – ночница (Nochnitsa geminidens). Это более мелкий длиннорылый хищник с иглоподобными зубами. Его обнаружил первый директор музея Альберт Хлюпин в 1994 году. Ночница принадлежит к подгруппе горгонопсов (звероподобные хищники позднепермской эпохи).

14:07, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
471
0
#наука\n#Кировская область\n#животные\n#музей\n#ученые\n#открытие

 

 

 


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