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Роман Вильфанд покинул пост главы Гидрометцентра России

17:30, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
17:30, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
551
0
#погода\n#увольнения\n#Гидрометцентр\n#прогноз погоды\n#назначения
Фото: facebook.com
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Теперь он будет научным руководителем метеопрогнозного ведомства.    

Москва. СМИ сообщили об отставке Романа Вильфанда с должности руководителя Гидрометцентра России. Как пишут «Известия», об этом он сам рассказал ТАСС. 

По словам главного синоптика России, приказ о его увольнении был подписан 6 июня. Теперь он будет работать научным руководителем Гидрометцентра.   

Вильфанд пояснил, что 13 июня ему исполняется 70 лет. Между тем предельный возраст директора Гидрометцентра может составлять 65 лет, либо 70 лет по ходатайству ученого совета, коллектива и с одобрения работодателя.   

Добавим, Гидрометцентр России Роман Вильфанд возглавлял с 2001 года.

17:30, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
551
0
#погода\n#увольнения\n#Гидрометцентр\n#прогноз погоды\n#назначения

 

 

 


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