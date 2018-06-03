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Кубок ЧМ-2018 по футболу привезли в Москву

14:50, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
14:50, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
326
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#спорт\n#Москва\n#Собянин\n#чемпионат мира\n#чемпионат мира по футболу
Фото: fifa.com
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Перед началом мундиаля он побывал в 50 странах мира и 24 российских городах.

Москва. Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года привезли в Москву. Как сообщает Интерфакс, высшая награда мундиаля завершила свое кругосветное путешествие.  

Так, перед началом мирового первенства кубок побывал в 50 странах и 24 российских городах. При этом свой путь по России он начал с Владивостока.  

В Москве же его на Манежной площади встретил мэр Москвы Сергей Собянин. «Как старого друга мы встречаем Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА, который уже был в Москве и проехал через десятки и сотни городов и снова вернулся в Москву. Мы с нетерпением ждём любителей футбола со всего мира, когда прозвучит первый свисток на главной арене в Лужниках», - отметил градоначальник.  

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань и Нижний Новгород. В конце мая в сети появилась официальная песня турнира. Ее опубликовал музыкант Ники Джем.

14:50, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
326
0
#спорт\n#Москва\n#Собянин\n#чемпионат мира\n#чемпионат мира по футболу

 

 

 


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