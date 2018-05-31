play
pause
  • $ 62.59 ↓
  • € 72.52 ↓

Коллекцию Московского зоопарка пополнят мадагаскарские фоссы и птица-секретарь

19:25, 31 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:25, 31 мая, 2018
Евгений Кандаков
376
0
#зоопарк\n#животные\n#Москва\n#природа\n#птицы\n#Красная книга
Фото: vk.com/rus_partisanen
376
0

Также в учреждение доставят новых особей гривистого волка и кустарниковой собаки.  

Москва. В течение этого года в Московском зоопарке появятся новые жители. Это, в частности, мадагаскарские хищники фоссы и африканская птица-секретарь, сообщает официальный портал мэра столицы. 

Фоссы (см. фото) - млекопитающие семейства мадагаскарских виверр, внешне похоже на крупных куниц или кошек. В природе охотятся на разных животных и птиц на земле и деревьях. На острове Мадагаскар считаются самыми крупными хищными млекопитающими. Длина тела взрослой особи может достигать 80 сантиметров. Молодых самца и самку доставят в Москву из Германии.   

Кроме того, в числе новых постояльцев – птица-секретарь. Свое название она получила за крупные перья, торчащие из головы, подобно письменным принадлежностям судебного секретаря 18 века. В природе почти нелетающие птицы-секретари достигают полутора метров в длину с размахом крыльев в 2 метра. Живут в саваннах Африки южнее Сахары, охотятся на всех, кого могут догнать, но в основном на змей, ящериц, крупных насекомых и грызунов. Последний экземпляр жил в Московском зоопарке 30 лет назад. 

Также до конца года в зоопарк привезут гривистую волчицу и самца кустарниковой собаки. И те и другие живут в Южной Америке. Зоологи надеются, что они создадут пары с уже имеющимися в зоопарке сородичами. Все упомянутые животные и птицы относятся к редким и исчезающим в природе видам.

19:25, 31 мая, 2018
Евгений Кандаков
376
0
#зоопарк\n#животные\n#Москва\n#природа\n#птицы\n#Красная книга

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
39559

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15448
15:16, 27 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

14979
17:15, 28 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11204
17:51, 28 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

11105
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2494

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2359
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2216
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2152
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2146
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2301

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

2289
10:58, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2138
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

2078
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

2022
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова

Удмуртия в минуту: реконструкция Центральной площади и акция Первого канала

Гидравлические испытания в Ижевске

30 мая, 2018