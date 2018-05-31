Коллекцию Московского зоопарка пополнят мадагаскарские фоссы и птица-секретарь

Также в учреждение доставят новых особей гривистого волка и кустарниковой собаки.

Москва. В течение этого года в Московском зоопарке появятся новые жители. Это, в частности, мадагаскарские хищники фоссы и африканская птица-секретарь, сообщает официальный портал мэра столицы.

Фоссы (см. фото) - млекопитающие семейства мадагаскарских виверр, внешне похоже на крупных куниц или кошек. В природе охотятся на разных животных и птиц на земле и деревьях. На острове Мадагаскар считаются самыми крупными хищными млекопитающими. Длина тела взрослой особи может достигать 80 сантиметров. Молодых самца и самку доставят в Москву из Германии.

Кроме того, в числе новых постояльцев – птица-секретарь. Свое название она получила за крупные перья, торчащие из головы, подобно письменным принадлежностям судебного секретаря 18 века. В природе почти нелетающие птицы-секретари достигают полутора метров в длину с размахом крыльев в 2 метра. Живут в саваннах Африки южнее Сахары, охотятся на всех, кого могут догнать, но в основном на змей, ящериц, крупных насекомых и грызунов. Последний экземпляр жил в Московском зоопарке 30 лет назад.

Также до конца года в зоопарк привезут гривистую волчицу и самца кустарниковой собаки. И те и другие живут в Южной Америке. Зоологи надеются, что они создадут пары с уже имеющимися в зоопарке сородичами. Все упомянутые животные и птицы относятся к редким и исчезающим в природе видам.