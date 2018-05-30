play
pause
  • $ 62.27 ↑
  • € 72.83 ↑

Россельхознадзор временно запретил ввозить сыр из Белоруссии

11:55, 30 мая, 2018
Александра Бобрович
11:55, 30 мая, 2018
Александра Бобрович
786
0
#Белоруссия\n#продукты\n#нарушения\n#запрет\n#Россельхознадзор\n#сыр
Фото: pixabay.com
786
0

Запрет вступит в силу 31 мая 2018 года.

Москва. Россельхознадзор временно запретил ввозить сыр из Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запрет вступит в силу 31 мая 2018 года.  

Сыр попал под ограничительные меры из-за нарушений со стороны белорусских производителей. В частности, на российские прилавки пока не будет поставляться продукция Пружанского молочного комбината.  

В их сырах специалисты вновь нашли препарат натамицин. Он используется для лечения кишечных болезней, а также грибковых инфекций. Кроме того, в пищевой промышленности натамицин применяют в качестве пищевой добавки E235.   

Также под усиленный контроль Россельхознадзора по этой же причине попала белорусская компания «Покет-Пак».    

«Режим усиленного лабораторного контроля вводится Службой в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием, в связи с выявлением натамицина в белково-жировом концентрате», - говорится в сообщении ведомства.  

Напомним, похожие меры Россельхознадзор намеревался применить против поставщиков молока из Белоруссии в конце февраля. Тогда сообщалось, что «молочка» попала под санкции из-за большого количества нарушений. Однако позднее Россельхознадзор от введения запрета отказался

11:55, 30 мая, 2018
Александра Бобрович
786
0
#Белоруссия\n#продукты\n#нарушения\n#запрет\n#Россельхознадзор\n#сыр

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
37165

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15218
15:16, 27 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

11830
17:15, 28 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10713
15:27, 24 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

10333
17:51, 28 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2450

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2153
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2149
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2092
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2084
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2248

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

2231
10:58, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2071
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

2028
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1965
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: доходы глав городов и лучшие опен-эйр в России

29 мая, 2018

Мастер-класс Алины Загитовой в Ижевске

28 мая, 2018

Удмуртия в минуту: планы на День города в Ижевске и квартира для Алины Загитовой

28 мая, 2018