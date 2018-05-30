Запрет вступит в силу 31 мая 2018 года.

Москва. Россельхознадзор временно запретил ввозить сыр из Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запрет вступит в силу 31 мая 2018 года.

Сыр попал под ограничительные меры из-за нарушений со стороны белорусских производителей. В частности, на российские прилавки пока не будет поставляться продукция Пружанского молочного комбината.

В их сырах специалисты вновь нашли препарат натамицин. Он используется для лечения кишечных болезней, а также грибковых инфекций. Кроме того, в пищевой промышленности натамицин применяют в качестве пищевой добавки E235.

Также под усиленный контроль Россельхознадзора по этой же причине попала белорусская компания «Покет-Пак».

«Режим усиленного лабораторного контроля вводится Службой в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием, в связи с выявлением натамицина в белково-жировом концентрате», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, похожие меры Россельхознадзор намеревался применить против поставщиков молока из Белоруссии в конце февраля. Тогда сообщалось, что «молочка» попала под санкции из-за большого количества нарушений. Однако позднее Россельхознадзор от введения запрета отказался.