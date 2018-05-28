В одном из зоопарков Приморья кошка взяла на воспитание маленькую рысь

Благодаря приемной маме малышка активно набирает вес.

Борисовка. Приморский край. В зоопарке «Чудесный» под Уссурийском кошка взяла на воспитание маленькую рысь. Приемной мамой для малышки стала питомица по кличке Моника, пишет РГ.

Маленькая хищница родилась три недели назад у европейской рыси Ариши. Однако роды оказались тяжелыми, и ветеринарам пришлось сделать ей операцию. Из-за слабости после нее Ариша не смогла самостоятельно ухаживать за своим рысенком.

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Тогда новорожденную малышку сотрудники «Чудесного» отдали Монике, которая незадолго до этого родила двух котят. Кошка приняла ее, как свою собственную.

«Моника ведет себя как образцовая мать. <…> Правда, из-за того, что рысенок больше и тяжелее своих братьев, Моника уже не в силах ее таскать, как остальных котят, поэтому она бережно покусывает свою приемную дочь за ушко», - отметили в зоопарке.

Благодаря приемной маме малышка активно набирает вес. Также очень активно играет с другими котятам. Пока рысенку еще не выбрали имя.

Напомним, похожий случай произошел в середине апреля во владивостоксом зоопарке «Садогород». Там кошка стала приемной мамой для новорожденных енотов, которых после рождения выкинули из гнезда.