В Москве лучшие места для селфи отметят наклейками в преддверии ЧМ-2018 по футболу

В первую очередь они появятся на территории девяти вокзалов столицы.

Москва. В российской столице лучшие места для селфи отметят наклейками в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, специальные стикеры появятся в городе до 27 мая.

Внешне они будут выглядеть как фотоаппарат зеленого цвета диаметром 10 см. На них будет стоять надпись: «Фотографировать разрешено».

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В первую очередь они появятся на территории девяти вокзалов столицы: в залах ожидания, бизнес-зонах, перронах и на привокзальных площадях. Кроме того, разместят стикеры также на всех станциях Московского центрального кольца метро.

Ожидается, что такие наклейки помогут туристам и болельщикам, приехавшим в Москву на мундиаль, подобрать места для первого фото в российской столице.

«Акция начинается в преддверии чемпионата мира по футболу. Ее цель - популяризировать любительскую фотосъемку и напомнить пассажирам и туристам, что сделать первый красивый снимок можно сразу - сойдя с поезда. А многие станции МЦК, к примеру, находятся в пределах исторической Москвы. Там можно найти отличный ракурс для фотосъемки», - говорится в сообщении.