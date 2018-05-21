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В Москве лучшие места для селфи отметят наклейками в преддверии ЧМ-2018 по футболу

12:55, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
12:55, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
657
0
#спорт\n#футбол\n#метро\n#Москва\n#фотографии\n#вокзал\n#чемпионат мира по футболу
Фото: pixabay.com
657
0

В первую очередь они появятся на территории девяти вокзалов столицы.

Москва. В российской столице лучшие места для селфи отметят наклейками в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, специальные стикеры появятся в городе до 27 мая.  

Внешне они будут выглядеть как фотоаппарат зеленого цвета диаметром 10 см. На них будет стоять надпись: «Фотографировать разрешено».  

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В первую очередь они появятся на территории девяти вокзалов столицы: в залах ожидания, бизнес-зонах, перронах и на привокзальных площадях. Кроме того, разместят стикеры также на всех станциях Московского центрального кольца метро.  

Ожидается, что такие наклейки помогут туристам и болельщикам, приехавшим в Москву на мундиаль, подобрать места для первого фото в российской столице.  

«Акция начинается в преддверии чемпионата мира по футболу. Ее цель - популяризировать любительскую фотосъемку и напомнить пассажирам и туристам, что сделать первый красивый снимок можно сразу - сойдя с поезда. А многие станции МЦК, к примеру, находятся в пределах исторической Москвы. Там можно найти отличный ракурс для фотосъемки», - говорится в сообщении.

12:55, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
657
0
#спорт\n#футбол\n#метро\n#Москва\n#фотографии\n#вокзал\n#чемпионат мира по футболу

 

 

 


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