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Автомобилисты, оформившие при аварии европротокол, смогут получить до 100 тысяч рублей

19:31, 17 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:31, 17 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#авто\n#страхование\n#автомобилисты\n#Центробанк\n#ОСАГО\n#автомобиль
Фото: pixabay.com
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Таким образом, в июне максимальный лимит выплат вырастет вдвое.  

Москва. С 1 июня в России вырастут выплаты по авариям, которые были оформлены без сотрудников ГИБДД. Сумма увеличится вдвое, до 100 тысяч рублей, сообщает со ссылкой на Банк России «Коммерсантъ»

Изменения коснутся всех регионов, за исключением Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   

Еще одно важное новшество – то, что теперь европротокол можно будет оформить даже при наличии разногласий между участниками ДТП. «Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами. При этом появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения», - говорится в сообщении пресс-службы Центробанка. 

В настоящее время по европротоколу в России оформляется около 30% ДТП. Сумма выплат по ним со стороны страховых компаний составила в 2017 году 7,68 млрд руб.

Кстати, как уже сообщалось, с 31 августа Центробанк планирует повысить стоимость ОСАГО.

19:31, 17 мая, 2018
Евгений Кандаков
297
0
#авто\n#страхование\n#автомобилисты\n#Центробанк\n#ОСАГО\n#автомобиль

 

 

 


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