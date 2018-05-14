Минобороны впервые опубликовало видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия

Ролик рассказывает о службе специального контроля, занимающейся мониторингом ядерных испытаний.

Москва. Министерство обороны России впервые опубликовало видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия. Почти 4-минутное видео можно посмотреть на официальной странице военного ведомства в Twitter.

В ролике рассказывается о службе специального контроля (ССК), занимающейся мониторингом ядерных испытаний. Ее специалисты следят за соблюдением международных договоров о таком виде оружия.

Минобороны России on Twitter

Кроме того, ССК исследуют сейсмическую и радиационную обстановку в мире и в России. В частности, в январе 2016 года с ее помощью были зафиксированы испытания ядерных зарядов на территории Северной Кореи.

При этом опубликовать видео Минобороны решило в связи с юбилейной датой. «В мае ССК отмечает свой 60-летний юбилей», - говорится в сообщении ведомства.