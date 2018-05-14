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Минобороны впервые опубликовало видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия

12:05, 14 мая, 2018
Александра Бобрович
12:05, 14 мая, 2018
Александра Бобрович
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#Минобороны\n#ядерное оружие\n#видео\n#социальные сети\n#контроль
Фото: vk.com/mil (Минобороны России)
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Ролик рассказывает о службе специального контроля, занимающейся мониторингом ядерных испытаний.

Москва. Министерство обороны России впервые опубликовало видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия. Почти 4-минутное видео можно посмотреть на официальной странице военного ведомства в Twitter.  

В ролике рассказывается о службе специального контроля (ССК), занимающейся мониторингом ядерных испытаний. Ее специалисты следят за соблюдением международных договоров о таком виде оружия.  

Минобороны России on Twitter

Кроме того, ССК исследуют сейсмическую и радиационную обстановку в мире и в России. В частности, в январе 2016 года с ее помощью были зафиксированы испытания ядерных зарядов на территории Северной Кореи.  

При этом опубликовать видео Минобороны решило в связи с юбилейной датой. «В мае ССК отмечает свой 60-летний юбилей», - говорится в сообщении ведомства.

12:05, 14 мая, 2018
Александра Бобрович
255
0
#Минобороны\n#ядерное оружие\n#видео\n#социальные сети\n#контроль

 

 

 


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