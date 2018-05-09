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На самолетах авиакомпании «Победа» россияне смогут летать в Лондон и Штутгарт

12:45, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
12:45, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
245
0
#Санкт-Петербург\n#авиаперелёты\n#авиарейсы\n#Лондон\n#пассажирские перевозки\n#Калининград\n#пассажиры\n#самолет
Фото: facebook.com/pobeda.aero
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Перевозчику разрешили организовать регулярные рейсы в европейские города из Санкт-Петербурга и Калининграда.

Москва. Самолеты авиакомпании «Победа» начнут летать в Лондон и Штутгарт. Как пишут «Известия», перевозчику разрешили организовать регулярные рейсы в эти европейские города.  

Так, россияне смогут воспользоваться самолетами «Победы» в этих направлениях в Санкт-Петербурге и Калининграде.  

Помимо этих маршрутов, лоукостер также будет перевозить пассажиров в Тбилиси из Перми, Казани и Екатеринбурга.

12:45, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
245
0
#Санкт-Петербург\n#авиаперелёты\n#авиарейсы\n#Лондон\n#пассажирские перевозки\n#Калининград\n#пассажиры\n#самолет

 

 

 


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