На самолетах авиакомпании «Победа» россияне смогут летать в Лондон и Штутгарт

Перевозчику разрешили организовать регулярные рейсы в европейские города из Санкт-Петербурга и Калининграда.

Москва. Самолеты авиакомпании «Победа» начнут летать в Лондон и Штутгарт. Как пишут «Известия», перевозчику разрешили организовать регулярные рейсы в эти европейские города.

Так, россияне смогут воспользоваться самолетами «Победы» в этих направлениях в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Помимо этих маршрутов, лоукостер также будет перевозить пассажиров в Тбилиси из Перми, Казани и Екатеринбурга.