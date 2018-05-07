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Минобороны России опубликовало видео о возможностях БМПТ «Терминатор»

11:10, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
11:10, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
182
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#оружие\n#Минобороны\n#видео\n#социальные сети
Фото: mil.ru
182
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Боевая машина впервые пройдет по Красной площади во время Парада Победы 9 мая.

Москва. Министерство обороны России опубликовало в сети видео о возможностях боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Почти 50-секундный ролик военное ведомство выложило на своей официальной странице в Facebook.  

На его кадрах отчетливо видно, как боевая машина преодолевает полосу препятствий, а также стреляет по условному противнику. Отмечается, что «Терминатор» оснащен двумя спаренными  30-ти мм пушками 2А42 и гранатометами АГ-17Д. Также в его вооружении находится 4 противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-мм пулемет ПКТМ.  

Ministry of Defence of the Russian Federation

«Машина предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения», - говорится в сообщении. 

Кроме того, отмечается, что боевую машину впервые задействуют во время Парада Победы. «Терминатор» пройдет по Красной площади 9 мая 2018 года.

11:10, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
182
0
#оружие\n#Минобороны\n#видео\n#социальные сети

 

 

 


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