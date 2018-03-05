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Бесстрашную норку, выпросившую у рыбака окуня, засняли на видео

15:41, 05 марта, 2018
Евгений Кандаков
15:41, 05 марта, 2018
Евгений Кандаков
684
0
#животные\n#видео\n#Челябинск\n#природа\n#курьезы\n#рыбалка
Фото: кадр с youtube.com
684
0

Получив то, чего хотел, зверек умчался в безопасное место.  

Челябинск. Дерзкий зверек из семейства куньих, живущий у воды, заставил рыбака поделиться уловом. Случай, произошедший на льду Аргазинского водохранилища в Челябинской области, попал на видео. 

Судя по кадрам, выложенным рыбаком в Youtube, норка не проявляла ни малейшего страха перед людьми. Она бегом подбежала к автору ролика и попыталась открыть ведерко с уловом. Однако крышка не поддалась, и зверек попытался добраться до рыбы подкопом. Но и тут пушистую гостью постигла неудача.   

Тогда рыбак сам открыл ведро. Норка заглянула внутрь, схватила плававшего сверху окуня и пустилась наутек. Благодарности от хищницы человек не дождался. Однако сюжет про норку, выложенный в сеть, набрал уже сотни тысяч просмотров. 

Напомним, ранее хитом Интернета стал ролик про песца, который выпросил мойву у рыбака на Ямале. Впоследствии зверь пришел к лунке снова, но уже не один, а в компании рыжей лисицы.

Наглая норка забрала рыбу

15:41, 05 марта, 2018
Евгений Кандаков
684
0
#животные\n#видео\n#Челябинск\n#природа\n#курьезы\n#рыбалка

 

 

 

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