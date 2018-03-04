Россия начала производство ракетного комплекса «Авангард»

Новый аппарат неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Москва. В России в серийное производство запустили гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Новая разработка способна летать в плотных слоях атмосферы и быть неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны, пишут РИА «Новости».

Кроме того, как отметил источник, российские войска уже получили авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Британский таблоид Metro предложил называть комплекс «Авангард» - «Невеста Сатаны».