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Россия начала производство ракетного комплекса «Авангард»

12:26, 04 марта, 2018
Анна Торхова
12:26, 04 марта, 2018
Анна Торхова
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#оружие\n#армия\n#Россия\n#ракеты\n#войска РФ
Фото: mil.ru/conference_of_pro/news
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Новый аппарат неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Москва. В России в серийное производство запустили гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Новая разработка способна летать в плотных слоях атмосферы и быть неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны, пишут РИА «Новости».

Кроме того, как отметил источник, российские войска уже получили авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Британский таблоид Metro предложил называть комплекс «Авангард» - «Невеста Сатаны».

12:26, 04 марта, 2018
Анна Торхова
718
0
#оружие\n#армия\n#Россия\n#ракеты\n#войска РФ

 

 

 

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