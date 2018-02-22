Теперь водители обязаны во время ТО показывать аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель.

Москва. В России вступили в силу обновленные правила прохождения техосмотра. Соответствующий документ власти опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Начиная с 22 февраля, проходить техосмотр автомобилистам придется сложнее. В частности, российское правительство утвердило ряд поправок, которые обязывают водителей предъявлять при ТО аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель.

Также автомобилистам теперь нельзя ездить на машине, в которой поврежден усилитель руля. А те, кто ездит на шипованной резине, обязаны устанавливать такие протекторы на все четыре колеса.

Помимо этого, автомобилистам запретили тонировать фары, снимать заводские стеклоочистители и использовать бесцветные или окрашенные оптические детали.

Помимо этого водитель больше не может эксплуатировать автомобиль, у которого есть какая-либо течь – из двигателя, коробки передач, сцепления, аккумулятора, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и прочего.

Напомним, о предстоящих новшествах в прохождении техосмотра стало известно в середине февраля.