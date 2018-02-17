  • $ 56.36 ↓
  • € 70.65 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ставший звездой Интернета песец вернулся за мойвой и привел с собой лису

      15:05, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      15:05, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      362
      0
      #животные\n#видео\n#YouTube\n#природа\n#курьезы\n#рыбалка
      Фото: скриншот с YouTube
      362
      0

      Ранее рыбак с Ямала уже выкладывал видео с пушистым зверьком, вымогающим улов.  

      Салехард. Ямало-Ненецкий автономный округ. Рыбак, подружившийся с песцом на полуострове Ямал, выложил новое видео со своим пушистым приятелем. Предыдущий ролик, на котором зверек ворует из лунки мойву, вызвал массу положительных отзывов зрителей.   

      На этот раз полярный лис пришел за рыбой не один – за ним увязалась обычная рыжая лисица. Однако если песец уже привык к человеку и приближался на расстояние вытянутой руки, то его подруга проявила осторожность и наблюдала за кормежкой издали. Однако в итоге рыбак поделился уловом и с ней.

      15:05, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      362
      0
      #животные\n#видео\n#YouTube\n#природа\n#курьезы\n#рыбалка

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      10:39, 12 февраля, 2018
      13320

      Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

      11231
      13:18, 15 февраля, 2018

      Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

      10788
      10:25, 14 февраля, 2018

      Житель Удмуртии несколько раз надругался над 8-летней девочкой и её двоюродной сестрой

      7294
      11:02, 13 февраля, 2018

      Инспектор ДПС убедил ижевчанку в том, что она пьяна

      5811
      16:52, 16 февраля, 2018

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      18:49, 13 февраля, 2018
      3134

      Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

      3108
      16:56, 13 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      2810
      10:12, 10 февраля, 2018

      В Екатеринбурге снесут здание 200-метровой телебашни

      2519
      14:00, 10 февраля, 2018

      Пройти техосмотр в России стало сложнее

      2500
      19:44, 15 февраля, 2018

      Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

      17:20, 10 февраля, 2018
      2425

      Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

      2290
      16:25, 10 февраля, 2018

      Кнопка «дизлайк» может появиться в соцсети Facebook

      2220
      15:08, 10 февраля, 2018

      Лыжный спринт принес России две «бронзы» Пхёнчхана

      2204
      19:37, 13 февраля, 2018

      Источник в МВД Украины подтвердил задержание Михаила Саакашвили

      2171
      19:08, 12 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      16 февраля, 2018

      Патриотические граффити-рисунки на троллейбусе в Ижевске

      16 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: две проблемы республики и порыв газопровода в Ижевске

      15 февраля, 2018