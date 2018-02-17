Ставший звездой Интернета песец вернулся за мойвой и привел с собой лису

Ранее рыбак с Ямала уже выкладывал видео с пушистым зверьком, вымогающим улов.

Салехард. Ямало-Ненецкий автономный округ. Рыбак, подружившийся с песцом на полуострове Ямал, выложил новое видео со своим пушистым приятелем. Предыдущий ролик, на котором зверек ворует из лунки мойву, вызвал массу положительных отзывов зрителей.

На этот раз полярный лис пришел за рыбой не один – за ним увязалась обычная рыжая лисица. Однако если песец уже привык к человеку и приближался на расстояние вытянутой руки, то его подруга проявила осторожность и наблюдала за кормежкой издали. Однако в итоге рыбак поделился уловом и с ней.