Пройти техосмотр в России стало сложнее

В частности, теперь запрещено эксплуатировать машины с любой течью.

Москва. В правила технического осмотра автомобилей в России внесены изменения. Документ об этом опубликован на интернет-портале правовой информации. Как отмечают «Известия», поправки касаются прежде всего неисправностей.

В частности, техосмотр не смогут пройти автомобили с неисправностями усилителя руля. Владельцу запрещается демонтаж заводских стеклоочистителей и стекломывателей. Колеса должны быть с одинаковым протектором шин.

Также запрещено эксплуатировать машины с какой угодно течью - из двигателя, коробки передач, редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и т.д. Ранее допускалось ездить на транспортных средствах, из узлов которых выделяется не более 20 капель в минуту.

Еще одно нововведение касается аварийного знака, аптечки и огнетушителя. Теперь все они должны быть во время проведения техосмотра в наличии. Раньше обязательно нужно было иметь в машине только знак аварийной остановки.

Напомним, в ближайшее время в России также могут ввести требование видеофиксации процедуры прохождения техосмотра, либо даже вернуть монополию на проверки технического состояния транспортных средств ГИБДД.