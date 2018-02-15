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      Пройти техосмотр в России стало сложнее

      19:44, 15 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      19:44, 15 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      949
      0
      #авто\n#ГИБДД\n#автомобилисты\n#правила\n#нововведения\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      949
      0

      В частности, теперь запрещено эксплуатировать машины с любой течью.  

      Москва. В правила технического осмотра автомобилей в России внесены изменения. Документ об этом опубликован на интернет-портале правовой информации. Как отмечают «Известия», поправки касаются прежде всего неисправностей. 

      В частности, техосмотр не смогут пройти автомобили с неисправностями усилителя руля. Владельцу запрещается демонтаж заводских стеклоочистителей и стекломывателей. Колеса должны быть с одинаковым протектором шин. 

      Также запрещено эксплуатировать машины с какой угодно течью - из двигателя, коробки передач, редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и т.д. Ранее допускалось ездить на транспортных средствах, из узлов которых выделяется не более 20 капель в минуту. 

      Еще одно нововведение касается аварийного знака, аптечки и огнетушителя. Теперь все они должны быть во время проведения техосмотра в наличии. Раньше обязательно нужно было иметь в машине только знак аварийной остановки. 

      Напомним, в ближайшее время в России также могут ввести требование видеофиксации процедуры прохождения техосмотра, либо даже вернуть монополию на проверки технического состояния транспортных средств ГИБДД.

      19:44, 15 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      949
      0
      #авто\n#ГИБДД\n#автомобилисты\n#правила\n#нововведения\n#автомобиль

       

       

       

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