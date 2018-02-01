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      Ученые объяснили жителям Архангельской области причину появления красного снега

      16:01, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16:01, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      495
      0
      #наука\n#экология\n#окружающая среда\n#снег\n#биология\n#ученые\n#зима\n#Архангельск
      Фото: narfu.ru
      495
      0

      По мнению биологов, виновница – микроскопическая водоросль, поселившаяся на крышах домов.  

      Архангельск. Ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) выяснили, из-за чего «покраснел» снег на крышах многих домов в Архангельской области. Странное природное явление наблюдается уже несколько лет в Верхнетоемском, Холмогорском и Пинежском районах, сообщает пресс-служба вуза. 

      Специалисты взяли пробы необычного снега и исследовали его состав. Выдвигалось 15 теорий о причинах появления красного цвета, в итоге восторжествовала версия биологов. В снегу нашли одноклеточную водоросль Chlamydomonas nivalis (хламидомонада снежная). Это микроскопическое растение способно приобретать красный цвет. В то же время оно живет и развивается при низких температурах.   

      В пользу данной теории говорит еще и тот факт, что местные жители никогда не видели, как выпадает красный снег - покрытые им крыши приобретают цвет как бы сами собой.

      По предварительным результатам исследований вещества, окрашивающие водоросль, для людей и животных не опасны. 

      «Вполне вероятно, что «Хламидомонада снежная» жила в Архангельской области всегда, но раньше люди не акцентировали на ее признаках внимание, поэтому активное обсуждение темы началось только в последние годы», - отмечают в пресс-службе САФУ. 

      Добавим, недавно жители Тюменской области обратили внимание на красный цвет воды в одной из речек.

      16:01, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      495
      0
      #наука\n#экология\n#окружающая среда\n#снег\n#биология\n#ученые\n#зима\n#Архангельск

       

       

       

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