Ученые объяснили жителям Архангельской области причину появления красного снега

По мнению биологов, виновница – микроскопическая водоросль, поселившаяся на крышах домов.

Архангельск. Ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) выяснили, из-за чего «покраснел» снег на крышах многих домов в Архангельской области. Странное природное явление наблюдается уже несколько лет в Верхнетоемском, Холмогорском и Пинежском районах, сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты взяли пробы необычного снега и исследовали его состав. Выдвигалось 15 теорий о причинах появления красного цвета, в итоге восторжествовала версия биологов. В снегу нашли одноклеточную водоросль Chlamydomonas nivalis (хламидомонада снежная). Это микроскопическое растение способно приобретать красный цвет. В то же время оно живет и развивается при низких температурах.

В пользу данной теории говорит еще и тот факт, что местные жители никогда не видели, как выпадает красный снег - покрытые им крыши приобретают цвет как бы сами собой.

По предварительным результатам исследований вещества, окрашивающие водоросль, для людей и животных не опасны.

«Вполне вероятно, что «Хламидомонада снежная» жила в Архангельской области всегда, но раньше люди не акцентировали на ее признаках внимание, поэтому активное обсуждение темы началось только в последние годы», - отмечают в пресс-службе САФУ.

Добавим, недавно жители Тюменской области обратили внимание на красный цвет воды в одной из речек.