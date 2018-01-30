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      Россияне увидят суперлуние и затмение Луны

      19:21, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      19:21, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      732
      0
      #наука\n#небо\n#наблюдения\n#ученые\n#Луна\n#астрономия
      Фото: pixabay.com
      732
      0

      Естественный спутник приблизился к Земле на минимальное расстояние.  

      Москва. Астрономы Московского планетария пообещали жителям страны необычное зрелище. Во вторник, 30 января, Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние, а 31 января можно будет наблюдать затмение естественного спутника, сообщает russian.rt.com

      Суперлуние (полнолуние при наименьшем растсоянии до Земли) и полное затмение Луны можно будет наблюдать 31 января с 14:28 до 18:11 по московскому времени - в тех регионах, где в указанное время наступает темное время суток и при ясной погоде.

      19:21, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      732
      0
      #наука\n#небо\n#наблюдения\n#ученые\n#Луна\n#астрономия

       

       

       

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