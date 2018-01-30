Россияне увидят суперлуние и затмение Луны

Естественный спутник приблизился к Земле на минимальное расстояние.

Москва. Астрономы Московского планетария пообещали жителям страны необычное зрелище. Во вторник, 30 января, Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние, а 31 января можно будет наблюдать затмение естественного спутника, сообщает russian.rt.com.

Суперлуние (полнолуние при наименьшем растсоянии до Земли) и полное затмение Луны можно будет наблюдать 31 января с 14:28 до 18:11 по московскому времени - в тех регионах, где в указанное время наступает темное время суток и при ясной погоде.