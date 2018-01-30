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      В России могут заблокировать смартфоны, ввезенные по «серым» схемам

      16:51, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      16:51, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      828
      0
      #интернет\n#Совет Федерации\n#таможня\n#гаджеты\n#смартфоны\n#операторы сотовой связи\n#планшеты\n#техника\n#контрабанда
      Фото: pixabay.com
      828
      0

      Легальность происхождения гаджетов можно отследить по IMEI.  

      Москва. Доставленные в Россию незаконными путями гаджеты предлагают блокировать по IMEI-номерам. Так же можно будет поступать с украденными смартфонами и планшетами. С данной инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет «Коммерсантъ».   

      Ранее идея уже обсуждалась в Совете Федерации. Вслед за верхней палатой, АКИТ разработала готовую концепцию регулирования мобильных устройств. В частности, предлагается создать систему контроля IMEI-кодов с тремя разными списками. 

      Легальные номера войдут в «белый» список. В «серый» - неуникальные IMEI, вызывающие подозрения насчет законности их происхождения. В «черный» - IMEI украденных или нелегально ввезенных гаджетов. Их можно будет блокировать, считают в АКИТ.   

      Перевести устройство из «серого» списка в «белый» можно будет, предъявив в офисе оператора связи доказательства легальной покупки.   

      Добавим, концепция передана председателю временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмиле Боковой и министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову.

      16:51, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      828
      0
      #интернет\n#Совет Федерации\n#таможня\n#гаджеты\n#смартфоны\n#операторы сотовой связи\n#планшеты\n#техника\n#контрабанда

       

       

       

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