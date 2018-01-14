В МГУ может появиться факультет когнитивных наук

Студенты будут изучать познание и высшие мыслительные процессы.

Москва. В Московском государственном университете имени Ломоносова может появиться факультет когнитивных наук. Об этом пишут Известия со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».

Студенты будут изучать познание и высшие мыслительные процессы с помощью информационных моделей.

Развитие именно этих наук позволит создать системы сильного искусственного интеллекта, а также объяснить процессы в мозгу человека, которые отвечают за нервную деятельность.