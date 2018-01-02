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      Десятилетний период похолодания начнется с 2018 года на юге России

      12:05, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      12:05, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      614
      0
      #погода\n#Москва\n#похолодание\n#холод\n#Россия.
      Фото: pixabay.com
      614
      0

      Такое заявление сделал председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

      Москва. С 2018 года начнётся десятилетний период похолодания на юге России. Как пишет RT, такое заявление сделал председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

      По его словам, предвестники похолодания можно наблюдать последние несколько лет.

      «В первом полугодии 2017-го температура была ниже климатической нормы. Дождливая погода привела к поздней вегетации, из-за чего был неурожай плодовых культур — ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успело налиться», — заявил Матишов.

      В июне 2017 года в Московскую службу психологической помощи населению поступило 3 870 обращений, что на 14% больше, чем за такой же период прошлого года.

      В службе отметили, что погода может влиять на усиление депрессивных состояний, когда у людей уже есть лёгкая депрессия, плохое настроение, апатия или же просто упадок сил.

      12:05, 02 января, 2018
      Диана Ворончихина
      614
      0
      #погода\n#Москва\n#похолодание\n#холод\n#Россия.

       

       

       

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