Успешно стартовавший с Байконура ангольский спутник перестал выходить на связь

С аппарата перестала поступать телеметрическая информация.

Байконур. Казахстан. Первый ангольский космический аппарат «Ангосат», выведенный на расчетную орбиту в ночь на среду, 27 декабря, не передает на Землю телеметрическую информацию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник среди сотрудников космодрома «Байконур».

По словам специалиста, после отделения от разгонного блока «Фрегат» от спутника поступили условленные сигналы, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала. Сейчас специалисты пытаются восстановить сообщение с «Ангосатом».

В «Роскосмосе» ситуацию пока не комментируют. Ранее там сообщили, что «Ангосат» разработан «РКК «Энергия» по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола. Он предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территории африканской страны, а также всего континента.