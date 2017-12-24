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      В Санкт-Петербурге появится памятник человеческой жадности

      15:30, 24 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      15:30, 24 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
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      #Санкт-Петербург\n#арт\n#памятник\n#деньги
      Фото: pxhere.com
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      Монумент в виде криптофермы планируется установить в рамках тематического фестиваля Geek Picnic.

      Санкт-Петербург. Памятник человеческой жадности появится в Санкт-Петербурге к 2018 году. Монумент в виде криптофермы планируется установить в рамках тематического фестиваля Geek Picnic, пишут «Известия».

      Арт-объект будет называться - «Вавилонская башня из ферм, добывающих валюту в реальном времени».

      Geek Picnic — научно-популярный фестиваль и open air, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. 

      15:30, 24 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      150
      0
      #Санкт-Петербург\n#арт\n#памятник\n#деньги

       

       

       

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