В Санкт-Петербурге появится памятник человеческой жадности

Монумент в виде криптофермы планируется установить в рамках тематического фестиваля Geek Picnic.

Санкт-Петербург. Памятник человеческой жадности появится в Санкт-Петербурге к 2018 году. Монумент в виде криптофермы планируется установить в рамках тематического фестиваля Geek Picnic, пишут «Известия».

Арт-объект будет называться - «Вавилонская башня из ферм, добывающих валюту в реальном времени».

Geek Picnic — научно-популярный фестиваль и open air, посвященный современным технологиям, науке и творчеству.