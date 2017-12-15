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      В Хабаровске 72-летний пенсионер стал иконой стиля

      17:00, 15 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:00, 15 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      202
      0
      #пенсионеры\n#социальные сети\n#одежда\n#Хабаровск
      Фото: pixabay.com
      202
      0

      Пользователи сети отмечают его схожесть с танцующим миллионером Джанлукой Вакки.

      Хабаровск. 72-летний пенсионер Борис Дунаевский стал иконой стиля в Хабаровске. Как пишет Life.ru, пользователи сети отмечают его сходство с «танцующим миллионером» Джанлукой Вакки.  

      Instagram post by Борис Дунаевский * Sep 28, 2017 at 12:47am UTC

      По информации СМИ, мужчина питает любовь к таким известным брендам как Versace и Gucci. С особой любовью относится к аксессуарам. В его коллекции луков очень много солнечных очков и головных уборов. По его словам, они делают образ полноценным и завершенным.  

      Instagram post by Борис Дунаевский * Nov 17, 2017 at 8:29am UTC

      Кроме того, в разговоре с представителями СМИ Борис Дунаевский признался, что такой необычный стиль у него был не всегда. На кардинальные перемены во внешности его подтолкнуло онкологическое заболевание, пережив которое, хабаровчанин решился многое изменить в своей жизни.  

      Instagram post by Борис Дунаевский * Dec 10, 2017 at 5:16am UTC

      Несмотря на большое количество стильных образов, набирающий популярность мужчина не стремиться раскрыть стоимость вещей. «Раньше подрабатывал на фильтрации воды, копил деньги и покупал одежду. Пенсия-то небольшая - всего 18 тысяч рублей. Сейчас не работаю, поэтому и сделал паузу с шопингом» - сообщил Дунаевский СМИ. 

      Instagram post by Борис Дунаевский * Jul 16, 2017 at 9:01am UTC

      17:00, 15 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      202
      0
      #пенсионеры\n#социальные сети\n#одежда\n#Хабаровск

       

       

       

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