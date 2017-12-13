Главную новогоднюю ель страны привезут в Москву 17 декабря

Ее установят на Соборной площади Кремля.

Москва. Главную новогоднюю елку России доставят в Москву 17 декабря. Как сообщается на официальном сайте правительства Московской области, дерево выбрали в Подольском лесничестве города Домодедово.

Главная новогодняя красавица будет срублена специалистами в пятницу, 15 декабря. Возраст дерева составил 90 лет, высота – 27 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров. При этом размах нижних веток достигает 10 метров.

Выбирали праздничную елку по поручению Президента России Владимира Путина. Специальная федеральная комиссия выбирала дерево по нескольким критериям, в частности: у елки должна быть красивая пирамидальная форма кроны и насыщенная окраска хвои.

После вырубки главную ель страны доставят в Москву автопоездом и затем установят на Соборной площади Кремля.