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      Главную новогоднюю ель страны привезут в Москву 17 декабря

      12:24, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:24, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      185
      0
      #Новый год\n#Москва\n#Кремль\n#деревья\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      185
      0

      Ее установят на Соборной площади Кремля.  

      Москва. Главную новогоднюю елку России доставят в Москву 17 декабря. Как сообщается на официальном сайте правительства Московской области, дерево выбрали в Подольском лесничестве города Домодедово.  

      Главная новогодняя красавица будет срублена специалистами в пятницу, 15 декабря. Возраст дерева составил 90 лет, высота – 27 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров. При этом размах нижних веток достигает 10 метров.  

      Выбирали праздничную елку по поручению Президента России Владимира Путина. Специальная федеральная комиссия выбирала дерево по нескольким критериям, в частности: у елки должна быть красивая пирамидальная форма кроны и насыщенная окраска хвои.  

      После вырубки главную ель страны доставят в Москву автопоездом и затем установят на Соборной площади Кремля. 

      12:24, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      185
      0
      #Новый год\n#Москва\n#Кремль\n#деревья\n#праздники

       

       

       

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