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      В Новосибирском зоопарке поселились земляные волки и птицы-бородачи

      11:00, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:00, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      104
      0
      #зоопарк\n#животные\n#Новосибирск\n#птицы
      Фото: vk.com/novosibirsk_zoo
      104
      0

      Новых животных привезли из Казахстана.

      Новосибирск. В главном зоопарке Новосибирской области поселились новые животные. Как сообщили в пресс-службе учреждения, впервые за его историю в вольерах будут жить земляные волки.  

      По словам сотрудников зоопарка, хищники приехали в Новосибирск из Алматы. В природе они питаются термитами и живут в норах в Восточной и Южной Африке.  

      В учреждении для них специально подготовили особый рацион питания, а также сконструировали новый вольер. «Они размещены в павильоне «Тропический мир». Животным понадобилось время, чтобы привыкнуть к новому месту. Сейчас их уже можно увидеть, они все меньше прячутся. Интересно за ними наблюдать. Изящные, непривычные для наших мест хищники» - сообщила Ольга Шило, заместитель директора Новосибирского зоопарка.  

      Кроме того, посетители зоосада могут познакомиться с еще двумя новыми обитателями – птицами-бородачами, которые также приехали из Казахстана. Отмечается, что эти птицы считаются одними из самых красивых в мире. 

      11:00, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      104
      0
      #зоопарк\n#животные\n#Новосибирск\n#птицы

       

       

       

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