В Новосибирском зоопарке поселились земляные волки и птицы-бородачи

Новых животных привезли из Казахстана.

Новосибирск. В главном зоопарке Новосибирской области поселились новые животные. Как сообщили в пресс-службе учреждения, впервые за его историю в вольерах будут жить земляные волки.

По словам сотрудников зоопарка, хищники приехали в Новосибирск из Алматы. В природе они питаются термитами и живут в норах в Восточной и Южной Африке.

В учреждении для них специально подготовили особый рацион питания, а также сконструировали новый вольер. «Они размещены в павильоне «Тропический мир». Животным понадобилось время, чтобы привыкнуть к новому месту. Сейчас их уже можно увидеть, они все меньше прячутся. Интересно за ними наблюдать. Изящные, непривычные для наших мест хищники» - сообщила Ольга Шило, заместитель директора Новосибирского зоопарка.

Кроме того, посетители зоосада могут познакомиться с еще двумя новыми обитателями – птицами-бородачами, которые также приехали из Казахстана. Отмечается, что эти птицы считаются одними из самых красивых в мире.